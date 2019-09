Lokale Felleskjøp rammes av streik

Nyheter

Felleskjøpet Agri har meldt overgang fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO. Det betyr at Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri blir omfattet av en annen tariffavtale.



– På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, opplyser Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen i en pressemelding.



Hun understreker at kravene som er stilt ikke vil koste arbeidsgiveren en eneste krone mer. Kravet handler om at medlemmene skal beholde de rettighetene de har.



– Da arbeidsgiveren under meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har, ser vi oss nødt til å fortsette kampen ved å gå til streik, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.



Både Felleskjøpet i Molde og Elnesvågen er blant butikkene som blir rammet av streiken.