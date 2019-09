Nyheter

352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet

352 ansatte ved 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri er i streik fra tirsdag morgen etter at det ble brudd i forhandlingene i meklingen mellom YS Spekter og Spekter like før klokka 3 i natt.

Streiken vil berøre butikker, salgsapparat, logistikk over hele landet og fabrikken på Kambo. Uoverensstemmelsen går på at Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri bli omfattet av en annen tariffavtale.

Streik avverget i Vitusapotekene på overtid

En time på overtid ble det oppnådd enighet mellom partene hos Riksmekleren i mellomoppgjøret natt til tirsdag. Dermed blir det ikke streik for farmasøytene.

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) og arbeidsgiverforeningen Spekter møttes hos Riksmekleren mandag klokka 10. Det ble brudd i lønnsoppgjøret for farmasøyter i NMD i mai i vår, og mellomoppgjøret gikk til mekling.

FAA: Usikkert når Boeing 737 MAX kan fly igjen

Over et halvt år etter at Den amerikanske luftfartsmyndigheten (FAA) satte Boeing 737 på bakken, er det fortsatt usikkert når flytypen igjen vil være i lufta.

Det bekrefter den nye FAA-lederen Stephen Dickson i et intervju med CNBC mandag, hvor han sier at sikkerheten kommer først – og at luftfarsmyndighetene ikke har en tidsfrist på seg til å godkjenne flytypen igjen etter at de ble satt på bakken i mars.

Oljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet

Prisen på Brent-olje endte mandag med en oppgang på 14,6 prosent i reaksjon på droneangrepet mot Saudi-Arabiske oljeinstallasjoner. Etter en kort periode med en pris på nesten 72 dollar fatet for nordsjøolje natt til mandag, falt prisene noe tilbake og lå lenge rundt et nivå på 66 dollar.

Mot slutten av handelsdagen på de amerikanske børsene steg prisen på nytt og endte på 69,02 amerikanske dollar per fat, opp nesten 9 dollar fatet fra sluttkursen fredag.

Amnesty-pris til Greta Thunberg

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og hennes skolestreik-bevegelse mottok mandag Amnesty Internationals fremste pris for menneskerettighetsarbeid under en markering i Washington.

Prisen ble overrakt 16-åringen for hennes «unike lederskap og mot til å kjempe for menneskerettigheter». Thunberg sa under mottakelsen at prisen er til «alle disse uredde unge som kjemper for sin framtid».