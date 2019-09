Over hundre sauer tatt av flomvann

Nyheter

(Driva) Tilsammen over 100 sauer fra to besteninger skal være tatt av vannmassene, da Surna mandag gikk over sine bredder. En av bøndene forteller til Driva de jobbet på spreng i morgentimene for å få berget så mange sauer de kunne. De klarte kanskje å berge i land 50 for egen hånd.

Da politi og brannmannskaper og frivillige kom til satte de inn først en, så to båter i håpe om å berge sauer som var blitt isolert på tanger og i kratt innimellom vannmassene. Innsatsleder Anders Magne Ormset ved Surnadal Lensmannskontor sier det er en tragedie det som nå skjer.

- Jeg har sett sau som har lagt på svøm, men måtte bukke under for vannmassene. Vi regner med vel 100 sau er tatt av vannet, sier Ormset.

Fire polititjenestemenn et titalls brannmannskaper og flere frivillige jobber å brege opp sauene som sitter fast. Ormset sier arbeidet vil pågå så lenge det er håp om å berge sauer.

- Det vil nok dukke opp en del sauer nedover elva etterhvert, sier Ormset.

De store nedbørsmengdene har ført til at Surna har gått ut over sine bredder. Politiet melder mandag morgen at flere sauer skal være tatt av flomvannet. Lokalbefolkningen sier regnet som fortsetter å pøse ned og nysnø i fjellene er årsak til at Surna så til de grader nå flommer over.

– Det er fortvilet for bønder som ser livsverket bli skylt av gårde og det er en tragedie for dyrene, sier operasjonsleder i politiet, Borge Amdam, til TV2.

Trolig har elva blitt flomstor i løpet av natten, og sauer som har gått på beite har blitt fanget på steder hvor de ikke har hatt mulighet til å unnslippe vannmassene.

Politiet oppfordrer alle til å følge med på elver og bekker i sin omgivelse.

- Tenk også på husdyr som må sikres, dersom vannet flommer.

Saka er først publisert i Driva.