Nyheter

Møte om elsparkesykler

Samferdselsminister Jon Georg Dale har et møte med aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge.

Bakgrunnen for møtet er diskusjonene som har vært rundt elsparkesykler i sommer. Det er et ønske om å finne ut hvordan man best mulig kan legge til rette for mikromobilitet i byene.

Rettssak mot miljøaktivister

Rettssaken mot 17 personer tilknyttet Extinction Rebellion starter i Oslo tingrett.

De har ikke vedtatt forelegg for ordensforstyrrelser i forbindelse med demonstrasjoner på Stortinget og utenfor Klima- og miljødepartementet og Norges Bank. Det er satt av tre dager til rettssaken.

Spent etter droneangrepet

Situasjonen etter droneangrepet i Saudi-Arabia er spent.

Oljeprisen ventes å stige ytterligere etter at landet ble nødt til å stenge halvparten av oljeproduksjonen. Saudi-Arabia har varslet at landet vil svare på angrepet, som Houthi-opprørerne i Jemen sier de står bak.

Boris Johnson møter Juncker

Storbritannias statsminister Boris Johnson møter EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Johnson har uttalt at han er «forsiktig optimist» med tanke på en brexitavtale.

Den siste tiden har det vært hyppige tekniske brexitmøter i Brussel, men nå er det altså duket for et politisk møte på høyeste nivå. Dette er første gang EU-presidenten og den britiske statsministeren møtes ansikt til ansikt.

Erdogan, Putin og Rouhani til Syria-møte

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har invitert Russlands president Vladimir Putin og Irans president Hassan Rouhani til toppmøte om Syria. Møtet skal blant annet skal handle om Idlib-provinsen i Syria.

Provinsen skulle vært beskyttet av en avtale om en buffersone som ble signert av Russland og Tyrkia i fjor, men opprørere har siden april vært utsatt for intens syrisk bombing.