Seilbåt fikk trøbbel ved flyplassen - fikk ikke ned storseilet i uværet

Politiet meldte søndag kveld kl. 20 om en 36 fot seilbåt som hadde fått problemer rett utenfor Molde lufthavn Årø. Seilbåten har fått slitt storseilet, og klarer ikke å stå opp mot vinden, skriv politiet på twitter. Båten seilte da innover fjorden, med en person alene om bord.

«Ingen fare foreløpig for at seilbåten går på land», meldte politiet, i tillegg til at brannvesenet rykket ut med båt for å bistå.

Det er mørkt, vind og mye regn i området søndag kveld.

Kl. 20.07 meldte Molde brannvesen at de var om bord i seilbåten med mannskap, og at seilbåten ikke hadde fått ned seilet.

Vi er ut er ute med båten for å bistå seilbåt, som ikke får tatt ned seilet sitt. vi er om bord i seilbåten med mannskap — Molde brannvesen (@MoldeBR) September 15, 2019

Kl. 20.20 opplyser Molde brannvesen til Rbnett at situasjonen er under kontroll, og at båten går mot havn for egen maskin.

– Seilet hadde trolig kilt seg fast, men er nå nede. Båtføreren var alene om bord, og fikk bistand fra oss, forteller operatør Berge ved alarmsentralen.