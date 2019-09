Nyheter

Statens vegvesen måtte søndag morgen stenge Innfjordstunnelen, forteller politiets operasjonsleder Roar Fylling litt før klokka ni søndag morgen.

Årsaken til stengingen var at det befant seg en fotgjenger inne i tunnelen. Statens vegvesen fikk ordnet det slik at vedkommende etter hvert ble hentet ut fra den 6,6 kilometer lange tunnelen, slik at de dermed kunne åpne den for trafikk igjen.