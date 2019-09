Måtte droppe Ålesund – dro rett til Molde

Nyheter

Nordgående hurtigrute, MS «Nordkapp» droppet i dag å legge til havn i Ålesund. Årsaken var de dårlige værforholdene i Ålesund, melder NRK Møre og Romsdal.

Dermed kom det 123 meter lange skipet til Molde allerede litt før klokka 14 i ettermiddag. Normal ankomst i Molde for nordgående hurtigrute på denne tida av året, er klokka 22.15.

MS «Nordkapp» hadde ingen problemer med å legge til kai i Molde. Passasjerer som skulle til Ålesund gikk i land og ble sendt sørover med buss. Brødrene Jens Arne og Raymond Melbøe tok det hele med stor ro. De kom fra Bergen, og har erfaring fra livet til sjøs.

– Ingen dramatikk. Det var heller ikke spesielt ruskete over Stad. Vi forstår at det ikke var mulig å legge til kai i Ålesund slik været var. Vi ble svært godt tatt vare på ombord, både med mat og informasjon. Takk til mannskap og betjening, sier de to brødrene mens de rusler mot bussholdeplassen i plaskende regnvær.