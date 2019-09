Nyheter

Sanders avlyser

En av de mest radikale demokratiske presidentkandidatene i USA, Bernie Sanders (78) har avlyst flere valgkampmøter for å skåne stemmen.

Talsmann Mike Casca sa at Sanders begynte å få trøbbel med røsten allerede forrige mandag. Under debatten torsdag slet han merkbart med stemmen.

Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet

Saudi-Arabias energiminister sier droneangrepet lørdag har ført til stans i produksjonen ved to oljefelter, som står for halve landets oljeproduksjon.

En talsmann for Houthi-opprørerne sa lørdag de sendte av gårde ti droner for å angripe oljeanleggene som et svar på Saudi-Arabias krigføring mot Houthiene i Jemen siden 2015.

Pågrepet for brannstiftelse

En mann er pågrepet for å ha satt fyr på en hytte og stjålet en veteranbil i Os i Hedmark.

– På mannens adresse fant vi veteranbilen. Han er pågrepet og skal avhøres. Han er en tidligere kjenning av oss, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Vanskelige kjøreforhold

Politipatruljer på stedet dirigerer trafikken i Sauda i Rogaland som følge av vanskelige kjøreforhold. Vestlandet er rammet av kraftig uvær.

– Patruljer på stedet dirigerer trafikken. VTS er varslet og sender ut entreprenør, skriver politiet på Twitter.