– Sørg for å feste løse gjenstander

Nyheter

Det har vært en del vind og noen sterke vindkast også i romsdalsregionen gjennom natta. Foreløpig har ikke politiet fått inn meldinger om skader på grunn av været, men søndag morgen kunne noen melde at en trampoline hadde blåst delvis ut i Boråsvegen i Molde.

– Det er det eneste vi har fått melding om så langt. Men folk bør få festet løse gjenstander når det er sånt vær, sier operasjonsleder Roar Fylling til Rbnett.

Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs Fom, ras og stengte veier og ferjesamband.

Ut over dagen kan det hende at det er like mye den store mengden med regn som vil gi utfordringer, tror politiet.

– Foreløpig har vi ikke mottatt noen meldinger om dette, men det er varslet mye nedbør, sier han.

Det er utstedt gult farevarsel på grunn av mye nedbør over hele Møre og Romsdal. Det er også gult nivå for kraftige vindkast. Når det gjelder flomfare og jordskredfare er nivåene satt til gult i ytre strøk og oransje i indre strøk, deriblant i Rauma.

Søndag morgen ble fylkesveg 63 over Trollstigen stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Statens vegvesen regner med at den åpnes igjen mandag.