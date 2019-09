Ruskjøring i Årødalen, slåssing på Farstad, råkjøring her og der

Nyheter

Dette har skjedd i fylket natt til lørdag:

Molde, Årødalen, twitret kl. 05.12: Politiet fikk melding om et trafikkuhell i Årødalen, der en personbil hadde kjørt på autovernet. Da politiet kom, viste det seg at føreren var berusa. Vedkommende ble tatt med til pusteprøve. Føreren hadde ikke førerkort, og «vil nok ikke få det med det første, heller,» skriver politiet.

Ålesund, twitret kl. 05.01: Politiet fikk inn en melding om slagsmål i en leilighet i Ålesund sentrum, rykket ut og fikk kontroll på de involverte. To av dem ble kjørt til arresten, mens en ble kjørt til sjukehus, tilsynelatende lettere skadet.

Ellingsøya, twitret kl. 03.29: En personbil kjørte av veien og inn i tre andre parkerte kjøretøy på Ellingsøya natt til lørdag. Fører og en passasjer virket uskadd, men berusa. Føreren ble tatt med for blodprøve, fikksitt førerkort beslaglagt, og blir anmeldt.

Kristiansund, Kirkeland, twitret kl. 03.25: Politiet tok med seg to berusede og aggressive menn og satte dem i arresten etter slåssing utenfor et utested i Kristiansund. Begge anmeldes for ordensforstyrrelser, men den ene blir også anmeldt for vold mot politiet.

Fræna, Farstad, twitret kl. 02.46: Politiet fikk melding om slåssing på et privat arrangement på Farstad. Vakter på stedet hadde sendt de involverte hvert til sitt, etter at en ung mann hadde slått til en annen.

Ålesund sentrum, twitret kl. 02.17. En mann i 20-åra i personbil ble stanset i Ålesund sentrum. Han fikk 5500 kroner i bot for å ha kjørt i 70 km/t i en 50-sone.

Ålesund, Spjelkavik, twitret kl. 01.43: Politiet rykket ut til slåssing ved et utested i Spjelkavik. De fikk der kontroll på partene. En person ble kjørt til legevakta , med et mindre kutt i ansiktet. Politiet oppretter sak om ordensforstyrrelser.

Kristiansund, Rensvik, twitret kl. 00.06: Politiet tok hånd om en overstadig berusa kvinne som gikk midt i veien i Rensvika. Hun ble etter en kort legevisitt satt i fyllearresten.

Lørdag dag

Halsa, twitret kl. 12.17: UP hadde fartskontroll i 60-sonen på E39 lørdag formiddag. En fører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 94 km/t. Føreren erkjente forholdet og samtykket i at lappen ble inndratt. I tillegg utstedte politiet fire forenklede forelegg, folkelig omtalt som bøter.

Vestnes, Skorgedalen, twitret kl. 14.14: UP har stanset en bil som kjørte 116 km/t i 80 sonen. Politiet har beslaglagt førerkortet og anmeldt føreren.