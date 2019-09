Nyheter

Politiets operasjonsleder melder rett før klokka 18 lørdag kveld at en mannlig bilfører i 20-åra anmeldes. Han kjørte i en bil med prøveskilt, såkalte dagsprøvekjennemerke. Problemet var at disse gikk ut 31. juli. Dermed anmeldes mannen for bruk av uregistrert motorvogn.