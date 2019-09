Demonstrerer mot parlaments-pause

Nyheter

Hyggeligste håndverker kåres

Norges Hyggeligste Håndverker er et initiativ fra håndverkerbransjen for å skape større stolthet og engasjement for håndverksyrkene. Vinnerne i de sju kategoriene blir kunngjort under Boligmessen i Telenor Arena.

Anne B. Ragde til Trondheim

Det blir hennes eneste offentlige opptredenen i høst. Forfatteren ble i sommer rammet av et hjerneslag. Ragde er aktuell med romanen «Datteren» som etter én uke i salg rett inn på førsteplass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste.

Begravelsesseremoni for Mugabe

Den offisielle begravelsesseremonien for Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe i hovedstaden Harare. Flere afrikanske statsledere er til stede.

Zimbabwes tidligere president døde i forrige uke i Singapore, der han har blitt behandlet for sykdom siden april. Mugabe ble 95 år gammel.

Demonstrasjon mot suspensjon av Parlamentet

Det holdes demonstrasjon i protest mot suspensjonen av Parlamentet i Storbritannia.

Statsminister Boris Johnson beordret suspensjon av nasjonalforsamlingen fram til trontalen som holdes 14. oktober. Det vil gjøre det vanskelig for politikerne å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

FPÖ velger partileder

Norbert Hofer ventes å bli valgt til ny leder for ytre høyre-partiet Frihetspartiet (FPÖ) i Østerrike.

Hofer er allerede fungerende leder etter at tidligere leder Heinz-Christian Strache ble sparket fra vervet og fra regjeringen etter å ha blitt ble avslørt i en video da han tilbød en russisk kvinne, som hevdet å være niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i Østerrike i bytte mot valgkampstøtte.