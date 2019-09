Nyheter

Sjelden mikromåne

De overtroiske som i tillegg har paraskevidekatriafobi – fobi for fredag den 13., kan fort slite litt ekstra fredag. Det er mikromåne og 13 år til neste gang.

I vår del av verden er det bred enighet om at bakgrunnen for overtroen er knyttet til bibelske referanser.

Høyres sentralstyremøte

Statsminister Erna Solbergs (H) innledning om den politiske situasjonen er ventet under sentralstyremøtet rundt klokka 12.30. Statsministeren vil være tilgjengelig etter innledningen.

Høyre har i år gjort et svært svakt kommune- og fylkestingsvalg.

Eurosone-møte

Finansministrene i eurosonen holder ordinært møte. Det skjer dagen etter at den europeiske sentralbanken varslet at de igjen kjøpe obligasjoner for å stimulere økonomien i eurosonen.

Finansministrene møtes i Helsingfors i Finland.

Uvær i Spania

Det er varslet ekstreme nedbørsmengder i Spania fredag. To har mistet livet i uværet allerede. Nødvarsler har blitt sendt ut flere steder sørøst i landet.

Almeria, Alicante, Valencia og Murcia er blant de rammede stedene.

Wong til USA

Joshua Wong, en av de sentrale skikkelsene i protestbevegelsen i Hongkong, besøker Washington der han vil forsøke å samle tverrpolitisk støtte.

Wong har flere ganger blitt pågrepet under demonstrasjonene i Hongkong i år.