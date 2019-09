– Det ble for stille her i for lange perioder

Nyheter

«Vi takker for oss», står det på et skilt utenfor leikebutikken på Moldetorget. Det er 30 prosent på alt i butikken. Sissel Furesund sier at de lukker dørene for godt når det meste av butikken er tømt. Hun og kollega Lill Bjørset regner med å holde på noen uker til. Det er en stor butikk som skal tømmes. Etter det er det bare konkurrenten på Roseby som er igjen som reindyrka leikebutikk i Molde.