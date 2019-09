Frp-topper varsler oppvask og vil vurdere regjeringsdeltakelsen

Nyheter

Fremskrittspartiet (Frp) gjorde sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg på over 20 år. Nå mener flere Frp-topper at partiet må vurdere både politikken de fører og om Frp tjener på å sitte i regjering.

Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal, som ledet Frp-landsstyrets bompengeopprør, sier til VG at de skal ha en gjennomgang av valget og situasjonen i partiet, og se hvordan de kan få mer gjennomslag:

– Det vi har behov for nå er grundige drøftelser i partiet om regjeringsdeltakelse, hva vi får ut av det og politikken vår videre. Så blir det tiden fremover som avgjør om vi sitter i regjering ut perioden, men det gjør vi ikke for enhver pris.

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Troms, mener det er naturlig at Frp evaluerer etter et dårlig valg, og at partiet vurderer om de er tjent med videre regjeringsdeltakelse.

– Vi må ha en gjennomgang for å se om vi posisjonerer oss riktig fram mot 2021. Hvis vi skal legge dagens meningsmålinger til grunn vil Frp bli så å si utradert, sier Amundsen til VG.

Partileder Siv Jensen er klar på at resultatet på 8,2 prosent (-1,2), ikke er godt nok.

– Valgresultatet er en tydelig beskjed fra velgerne om at vi må levere mer og at de forventer mer av oss. Vi skal evaluere valget på vanlig måte og drøfte i partiets organer hva som skal være strategien fremover og hvordan vi skal løfte partiet til høyere oppslutning i 2021 og 2023. Vi sitter i regjering for å påvirke politikken og få mest mulig gjennomslag for Frps velgere, sier Jensen.