– Vi har gjort alt vi kunne

Nyheter

Det er torsdag morgen. Ikke mange timer etter at Sp erklærte at de går i samarbeid med Høyre, KrF og Venstre om å styre nye Molde kommune.Det Rykhus reagerer på er Sps fremstilling om at kontakten fra Ap kom veldig sent. At man derfor fikk veldig dårlig tid. Rykhus mener imidlertid at Sp ikke egentlig ønsket noe samarbeid med rødgrønn side. Slik beskriver hun kontakten med Sp etter valget.