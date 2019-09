– En befrielse for meg, mirakelet har skjedd

Nyheter

RAUMA: – Jeg har blitt framstilt som en sviker som har ødelagt for Fremskrittspartiet i Rauma. Sannheten er at jeg har holdt meg til det som står i partiprogrammet, mens gruppelederen Ronny Antonsen har gått i fotefarene til Høyre, og blant annet stemt for nedlegging av Vågstranda skole, enda vi lovet velgerne å opprettholde skolen, sier Reidar Brude.