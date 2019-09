MDG forhandler med posisjonspartiene i Molde

Nyheter

Møtet startet klokka 09.00 onsdag morgen, men MDG skal også ha andre møter utover dagen.

Miljøpartiet De Grønne fikk inn fem representanter i det nye kommunestyret. Fra før var partiet representert med to.

– Vi skal også snakke med andre partier i dag, opplyser Jens Peter Ringstad, nyvalgt kommunestyremedlem for MDG.

Ringstad sier at for partiet er det først og fremst gjennomslag for klimapolitikken som avgjør hvor de eventuelt søker samarbeid.

– Vi har stilt oss åpne for begge retninger, men går dit våre saker kommer tydeligst fram. Vi ser ikke for oss å få styre, men vil i alle fall ha «en hånd på rattet». Det betyr en ordfører som tar klimasaken på alvor og lar klimahensyn få konkrete følger. Da er det også viktig med noen posisjoner for partiet. For oss er plass i formannskap og hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø sentrale, sier Ringstad.

Det nye kommunestyret teller 59 medlemmer. Det betyr at en posisjon må ha minst 30 medlemmer.

Et samarbeid mellom H (15), Ap (8), KrF (3), V (2) og MDG (5) vil telle 33 representanter.

Andre alternativer kommer slik ut:

H + Sp + V + KrF = 30

H + Sp + V + KrF + Ap = 38

Sp + Ap + SV + MDG = 31

Sp + Ap + SV + MDG + Rødt = 32

Slik er partiene representert etter størrelse etter valget 2019:

H: 15

Sp: 10

Ap: 8

SV: 8

Frp: 7

MDG: 5

KrF: 3

V: 2

Rødt: 1