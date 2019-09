Nyheter

Israel bombet palestinske mål

Israelske jagerfly bombet 15 angivelige terrormål på Gaza tirsdag. Det skjedde etter at et rakettangrep avbrøt statsminister Benjamin Netanyahus valgkamptale.

De israelske jagerflyene skal ha angrepet et sted hvor det ble produsert våpen og en tunnel som Hamas hadde.

Helikoptertyper inspiseres etter ulykke

De første detaljerte undersøkelsene av ulykkeshelikopteret i Alta er gjennomført. Som følge av foreløpige funn, ber produsenten Airbus Helicopter onsdag om umiddelbar inspeksjon av flere helikopter.

Airbus kaller det en «føre var»-inspeksjon av alle nyere helikopter av typen AS350, AS550 og EC130.

Venezuela med storøvelse

Venezuelas militære styrker bekreftet tirsdag at de har startet utplasseringen av opptil 150.000 soldater til øvelse rett ved grensen til Colombia.

Spenningen mellom Colombia og Venezuela fortsetter å øke. Venezuelas militære styrker har utplassert stridsvogner og rakettstillinger og soldater ved flyplassen i La Fria vest i landet.

Mugabes kiste på vei til Zimbabwe

Kisten med Zimbabwes tidligere president, Robert Mugabe, ble onsdag fløyet fra Singapore og hadde kurs for hjemlandet. Søndag skal han begraves.

Det er Mugabes nevø, Adam Molai, som overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter at kisten med den tidligere presidenten onsdag ble fraktet fra Singapore, hvor han døde i forrige uke, og til flyplassen.

Ladet opp til storkamp

Svenske Otto Wallin ønsker å påføre bokseverden et nytt sjokk når han lørdag entrer ringen i Las Vegas for å møte tidligere verdensmester og skandaleombruste Tyson Fury. Begge to er ubeseirede som proffer. Det blir Wallins første storkamp.

Tirsdag møtte de to tungvekterne pressen til treningssesjon i Las Vegas.