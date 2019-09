– Vi bryter ingen avtaler

Nyheter

MOLDE: Tove-Lise Torve er ikke interessert i å vrake avtalen Arbeiderpartiet skrev under på tirsdag formiddag om et valgteknisk samarbeid i fylkestinget med Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Nordmørslista, Sunnmørslista og Uavhengig valliste for Sunnmøre.