– Kjøp og salg er det jeg har holdt på med hele yrkeslivet

Nyheter

MOLDE: Vi sitter i ei kontorbrakke i Årøsetervegen. Stian Eikrem Storsveen serverer kaffe. Han forteller at han startet opp Molde Bil AS «på si» for nøyaktig ti år siden. Den gangen med to varebiler for utleie. Da hadde han en annen jobb i bilbransjen. Og i oktober 2012 begynte han som bruktbilsjef hos Bertel O. Steen i Årødalen. En jobb han stortrivdes i. Han ble der i over seks år.