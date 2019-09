– Ønsker å møtes på nytt

Nyheter

ÅNDALSNES: – Ja, vi har kommunisert både til Arbeiderpartiet og til Senterpartiet at vi ønsker at Tove-Lise Torve og Kristin Sørheim kommer tilbake til forhandlingsbordet. Vi tenker helhetlig for hele Møre og Romsdal, der fylkeskommunen trenger et styringsdyktig flertall de neste fire åra, sier SVs førstekandidat, vonne Wold, til Romsdals Budstikke.