Stamcellebehandling venter formel 1-legenden Schumacher

Nyheter

Det er avisen Le Parisien som kommer med opplysningene om Schumacher, men i Frankrike er det svært strenge personvernregler ved sykehusene, og det er ingen ved Georges-Pompidou-sykehuset som vil kommentere om det stemmer eller ikke.

Schumacher ble ført inn til sykehuset på båre under streng bevoktning mandag. Hans manager Sabine Kehm har ikke respondert på forespørsler om kommentar.

Ifølge Le Parisien skal Michael Schumacher behandles av kirurgen Philippe Menasche, som er beskrevet som en pioner på feltet stamcellekirurgi i forbindelse med hjertefeil.

Det er antydet at Schumacher er behandlet med den samme metoden to ganger allerede.

Tyskeren pådro seg en fatal hjerneskade i en alpinulykke på skiferie med familien i de franske alper i 2013, og han ble holdt i kunstig koma i over seks måneder i etterkant. Han ble først behandlet på et sykehus i Grenoble før han ble overført til et tilsvarende i Lausanne.

Siden september 2014 har han holdt til ved hjemstedet sitt i Gland i nærheten av Genèvesjøen i Sveits, og det har kommet svært få meldinger ut til omverden om hans tilstand.

Michael Schumacher er verdensmester sju ganger og vant 91 VM-runder i perioden 1992 til 2006.