Senterpartiet forhandler nå med Høyre

Nyheter

ÅLESUND: Opptellingen etter fylkestingsvalget viste at Arbeiderpartiet hadde fått flest stemmer av alle partiene. Men det skilte bare et hundretall stemmer mellom Ap og Senterpartiet. Like over midnatt satte forhandlerne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF seg sammen, for å finne ut hvem som skal få fylkesordføreren.

Sentrumsblokka krevde Kristin Sørheim som fylkesordfører, Arbeiderpartiet viste til at de var største parti i valget, og sto fast på at Tove-Lise Torve skulle være fylkesordfører.

Etter det Romsdals Budstikke forstår, satt forhandlerne i møte til rundt klokka 04.00 i natt. Da de gikk fra hverandre, var det ikke oppnådd enighet verken om hvem som blir fylkesordfører, varaordfører eller hvem som får vervet med å lede de tre hovedutvalgene i fylkeskommunen.

Ved 09-tida i morges innledet sentrumsblokka forhandlinger med Høyre for å se om det er mulig å komme til enighet. Etter halvannen times forhandlinger er det ikke kommet signal om enighet.

I fylkestinget er det 47 representanter. For å få flertall, trengs minst 24 representanter. Sentrumsblokka med Sp, KrF og Venstre har tilsammen 13 mandater. Høyre har 6. Det betyr at en slik koalisjon trenger støtte fra fem representanter til.

Spekulasjonene går i retning av at koalisjonen vil ha Sunnmørslista, som har to plasser i fylkestinget, med på laget, likeså Nordmørslista(2) eller Miljøpartiet De Grønne (2), alternativt Uavhengig valliste for Sunnmøre (1).

På gangen sitter Arbeiderpartiets forhandlere og venter på utfallet av samtalene som sentrumsblokka fører med Høyre.

Vi kommer tilbake med mer så fort vi kjenner utfallet av forhandlingene.