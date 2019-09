Klarer ikke bli enige om fylkesordføreren

Nyheter

(Sunnmørsposten): De har flertall i fylkestinget, de var enige om en politisk plattform, men så skar det seg.

– Ap nekter å gi fra seg fylkesordførerposisjonen. Da kom vi ikke lenger, sier Sps Kristin Sørheim.

– De vil ha alt, det kunne ikke vi gå med på, sier Aps Tove Lise Torve.

Det som det dreier seg om er at Sp, Venstre og KrF krever fylkesordføreren pluss at de vil at Venstre, til tross for at Pål Farstad er partiets enslige svale i fylkestinget, skal få plass i det mektige fylkesutvalget.

At Senterpartiet, KrF og Venstre forhandler som en samlet blokk provoserer også de andre partiene på rødgrønn side.

Det som skiller Ap og Senterpartiet er rundt 150 stemmer. Disse stemmene i Aps favør gjør at Arbeiderpartiet definerer seg som det største partiet og dermed gjør krav på fylkesordføreren.

– Jeg regner med vi møtes igjen i løpet av tirsdagen så får vi se hva vi kan få til, sier Sørheim

– Men hvorfor blir dere ikke enig når dere er enige om politikken som skal føres?

– Det er fordi Ap nekter å gi slipp på fylkesordføreren.

– Har det vært noen avstemning om hvem som har mest støtte, du eller Torve?

– Nei, det har det ikke vært.

Ved siden av SV, MDG, KrF og Venstre har også Nordmørslista og Uavhengig valliste for Sunnmøre vært med i forhandlingene.

Etter bruddet gikk Sp, Venstre og KrF i et kort møte med Høyre. Det finnes en teoretiske mulighet for at de kan få flertall i fylkestinget sammen med Høyre, men uten Frp. Det dreier seg om at Sunnmørslista, pluss Nordmørslista, Pensjonistpartiet, sammen med Venstre, KrF, Senterpartiet og Høyre danner en koalisjon. Da har de 24 mandat og flertall i fylkestinget. En slik koalisjon ble i natt ikke sett på som særlig sannsynlig, samtidig som denne muligheten legger press på Ap.

Denne saken ble først publisert i Sunnmørsposten.