Høyre kan bli stående uten makt i Norges største byer

Nyheter

Resultatene for de store byene er ennå ikke helt klare, men prognosene og de opptelte stemmene viser at Høyre kan ende med å stå uten makt i alle de største byene etter valget.

I siste periode var Stavanger den eneste av de store byene hvor Høyre var i posisjon. Nå kan det borgerlige flertallet også være tapt i oljebyen. Det ser heller ikke ut som Høyre vil klare å ta tilbake makten i Oslo og Trondheim, mens situasjonen er mer uavklart i Bergen og Tromsø.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg sier Høyres kommunepolitikere nå vil forsøke å sikre seg en hånd på rattet gjennom forhandlinger.

– Høyre kommer til å benytte seg av muligheten til å samarbeide bredt for å få innflytelse, sier Solberg, og viser blant annet til at Høyre og Sp allerede samarbeider flere steder i landet.

Avhengig av Bompengepartiet

i Stavanger viser prognosene at Høyre går kraftig tilbake med 9,4 prosentpoeng og havner på 19,6 prosent, og det synes klart at dagens konstellasjon med Høyre, Sp, Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet mister flertallet. Hvis blokkgrensene ikke skal brytes ytterligere, må de borgerlige partiene dermed ha støtte fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) for å få flertall.

Samtidig må også et flertall til venstre ha støtte fra FNB, dersom ikke Sp skifter side, så situasjonen er høyst uavklart.

Stavangers Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø sier til Stavanger Aftenblad at hun tror partiet kan bevare makten i Stavanger.

Uavklart i Bergen

I Oslo og Trondheim tyder prognoser og forhåndsstemmer på fortsatt rødgrønt styre.

I Bergen vil Senterpartiet trolig avgjøre hvem som skal få sitte med makten, sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende,

Høyre vipper ifølge prognosen rett over 20 prosent og ligger an til å bli største parti, men Høyre og Frp vil trolig ikke klare å få flertall selv med støtte fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), til tross for at sistnevnte ligger an til å få hele 19 prosent av stemmene i byen.

I Bergen må partiet dermed ha støtte fra Sp i tillegg til Frp og FNB for å kunne få flertall. Bergen styres i dag av en koalisjon av Ap, KrF og V.

Gudbrandsen sier at slik hun leser det foreløpige valgresultatet, mener hun det er i favør av Arbeiderpartiet og Aps byrådskandidat Roger Valhammer, men hun understreker at usikkerheten er stor.

– Men de trenger støtte fra mange partier. Det blir en veldig krevende situasjon på venstresiden, sier Gudbrandsen, som sier hun uansett tror man vil sitte igjen med et mindretallsbyråd.

Sp joker i Tromsø

Tromsø er en by hvor Høyre sterkt har ønsket å ta makten tilbake, men også der ser det ut som det kan bli vanskelig å danne et borgerlig flertall.

Høyre går tilbake med 4,8 prosentpoeng til 15,5 prosent, mens Frp er ned 1,8 prosentpoeng til 9 prosent. FNB ligger an til å få hele 9,8 prosent og ligger an til å gjøre et brakvalg.

Samtidig går også Ap og Rødt, som styrer byen sammen med SV, kraftig tilbake. SV ligger imidlertid an å gjøre et sterkt valg med i underkant av 14 prosent. Trolig blir Senterpartiet jokeren når det gjelder hvem som skal få styre byen. Partiet ligger an til å få over 12 prosent i byen, opp 10,2 prosentpoeng.

– Alt er åpent, sier partiets førstekandidat Marlene Bråthen til Nordlys.

– Jeg ønsker mest mulig tverrpolitisk samarbeid. Jeg ønsker at Sp skal være limet mellom blokkene, legger hun til.