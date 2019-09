Nyheter

WHO-rapport om selvmord

Nesten 800.000 personer tar sitt eget liv hvert år i verden, flere enn antall drept i krig og som følge av kriminelle handlinger.

På verdensdagen for forebygging av selvmord kommer Verdens helseorganisasjon (WHO) med en rapport som viser at selvmordsraten har gått noe ned i perioden fra 2010 til 2016.

Evaluerer boliglånsforskriften

Finanstilsynet kommer med sin evaluering av boliglånsforskriften og hvordan den eventuelt skal videreføres.

Gjeldende forskrift ble innført 1. juli i fjor. I juni i år ba finansminister Siv Jensen (Frp) Finanstilsynet om en vurdering av boliglånsforskriften, som utløper ved nyttår.

Drapsforsøk for retten

En mann i 40-årene er tiltalt for drapsforsøk på sin da 18 år gamle datter på Oppegård i Akershus i 2017.

Også fire andre familiemedlemmer er tiltalt i saken. Rettssaken er berammet fra tirsdag 10. september til og med 25. september i Follo tingrett.

Ny EU-kommisjon presenteres

Påtroppende EU-president Ursula von der Leyen presenterer sitt forslag til EU-kommisjon, som overtar 1. november.

Von der Leyen har oppnådd kjønnsbalanse i kommisjonen hun vil lede, med 13 kvinner og 14 menn i det nye kollegiet.

Mistillitsforslag i Italia

Et mistillitsforslag fra opposisjonen mot Italias nye regjering behandles i senatet i landet.

Mandag vant regjeringen en tilsvarende votering i deputertkammeret, som er underhuset i nasjonalforsamlingen.