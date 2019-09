Ap gjør rent bord i fylkestinget

Nyheter

(smp.no) Det er en oppsiktsvekkende avtale som nå er signert. I avtalen sørger Miljøpartiet De Grønne (MDG) for at Frps Frank Sve får lede samferdselskomiteen. Som takk for det gir Frp MDG den ettertrakta jobben som leder for det nye nærings- og kulturutvalget.