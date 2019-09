– Ville ikke vært opplevelsen foruten

Nyheter

I helga arrangerte Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) familietreff på Setnesmoen, med tur over Romsdalseggen og diverse foredrag på programmet. Blant disse var ett med lensmann i Rauma og Vestnes, Vebjørn Bale. I 2016 var han nestkommanderende styrkesjef for et mannskap på 35 på skipet Siem Pilot, som trafikkerte i Middelhavet. I 2017 var han styrkesjef ombord i Olympic Commander.