– Arbeiderpartiet får både fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Senterpartiet håpet å sikre seg fylkesordføreren gjennom et samarbeid med Høyre, KrF og Venstre. Men de manglet flertall, og de øvrige partiene har nå blitt enige om at Arbeiderpartiet skal styre Møre og Romsdal de neste fire årene.

Drama i fylkespolitikken: Flertallet raser mot avtalen om Sørheim som fylkesordfører Flertall for å støtte Torve Avtalen som Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre har inngått med fordeling av verv, kan bli knust når fylkestinget kommer sammen. De øvrige partiene raser mot måten Senterpartiet har kjørt løpet på, og går nå for Tove-Lise Torve (Ap) som fylkesordfører.

I en pressemelding fra Arbeiderpartiet sendt ut litt før klokka 14 tirsdag ettermiddag, heter det at de nå sikrer seg både fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Dette skjer i et valgteknisk samarbeid med Frp, Sunnmørslista, Uavhengig valgliste for Sunnmøre, MDG og Nordmørslista.

– Arbeiderpartiet så seg nødt til å se etter andre alternativ når Senterpartiet valgte å ekskludere Arbeiderpartiet fra forhandlingene, heter det i pressemeldingen.

Det betyr at Tove Lise Torve blir ny fylkesordfører. Trolig er det fylkesleder i Ap, Per Vidar Kjølmoen, som blir fylkesvaraordfører.

«Utfallet av fylkestingsvalget kunne gitt mange gode koalisjoner. Arbeiderpartiet inviterte den bestående koalisjonen tidlig til forhandlinger, men Senterpartiet valgte å samarbeide med H, V og KrF i en koalisjon uten flertall. Arbeiderpartiet har nå funnet sammen med samarbeidspartnere og skapt et flertall som sikrer de en hånd på rattet i styringen av fylket de neste fire årene.

For Arbeiderpartiet har det viktigste vært å sikre gjennomslag for egen politikk. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre økonomien i fylkeskommunen og står i en bedre posisjon til å gjennomføre dette hvis vi sitter med fylkesordføreren», heter det fra Arbeiderpartiet.

– Nå må vi konsentrere oss om å bygge politiske samarbeid både til venstre og høyre. Det vil gi innbyggerne i Møre og Romsdal god arbeiderpartipolitikk sier Tove-Lise Torve.

– Vi er glade for at våre samarbeidspartnere i konstitueringen så nødvendighet av å skape et flertall i fylkeskommunen, sier hun.