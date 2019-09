Veøy kjøper seg inn i Øverland Transport og Renovasjon AS

Nyheter

MOLDE: I en pressemelding mandag ettermiddag opplyses det at Veøy AS har inngått avtale med Bjarne Øverland Invest AS om kjøp av 60 prosent av aksjene i Øverland Transport og Renovasjon AS (ØTR AS).

– At Veøy blir aksjonær åpner nye muligheter i et knalltøft marked, med stadig økende konkurranse fra utenlandske aktører, uttales det i pressemeldinga som er signert Arne Langseth, daglig leder i Veøy AS og Helse Lykkeslett, daglig leder i Bjarne Øverland Invest AS.

Det trekkes fram at ØTR nå sammen med Veøy vil oppnå stordriftsfordeler innen både bilkjøp og andre driftsavtaler. Det vises til at kundene i tillegg får vesentlig større fleksibilitet og tilgang til et omfattende rutenett.

ØTR skal videreføres som eget selskap, med samme administrative ledelse som i dag.

I pressemeldinga opplyses det at konsernet Veøy i 2018 hadde en omsetning på 515 millioner kroner, 300 biler/busser og 490 ansatte. Hovedkontoret ligger på Åndalsnes, i tillegg er det avdelinger i Molde, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansund, Borgeskogen, Oslo og Trondheim.