Valgdebatt: Hvem søker sammen?

Nyheter

Rbnett følger valget tett utover natta og videre utover morgendagen på Rbnett.

– Vi har et stort team fra Rbnett ute på valgvakene i Molde, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Aukra som vil gi fortløpende reaksjoner gjennom kvelden og natta. Vi vil også legge ut grafikk og endelige resultat på Rbnett så snart de er klare, sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde.

– Samtlige partier er inviterte

Nytt av året er at du får muligheter til å få reaksjoner og analyser fra lokalpolitikerne etter valgresultatene er klare. Tirsdag klokka 14.00 arrangerer Rbnett et valgstudio hvor samtlige av de åtte partiene i dagens kommunestyre i Molde – og som stiller til valg – er inviterte. I tillegg møter Sp og Ap fra Hustdavika til debatten.

– Samtlige parti i kommunestyret er inviterte, og kommer det inn noen nye etter valget, vil de også sjølsagt bli inviterte, sier Loe Welde.

Direkte for abonnenter

Debatten blir streamet og vises direkte for abonnenter på Rbnett, og klokka 17.30 kan debatten høres på 1FM.

– Vi håper å gi seerne et innsyn i hvordan de ulike partiene ser på valgresultatene. Kanskje får vi et inntrykk av hvem som søker sammen for å få makt, og det blir spennende å høre deres egne analyser av valgresultatene, sier Loe Welde.