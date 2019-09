Friluftssuksess for utviklingshemmede

Nyheter

FTU (friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede) er et landsdekkende tilbud i regi av Den Norske Turistforening (DNT). Målet er å skape et tilbud for utviklingshemmede og deres familie, venner og støtteapparat. Nå har Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gjennomført et forskningsprosjekt – gjennom en spørreundersøkelse – for å finne ut hvorfor arrangementene har hatt så stor suksess i Molde.