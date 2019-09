Nyheter

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Et stort maskineri er i gang for at valget skal gå riktig for seg. 30.000 valgmedarbeidere er på jobb, og et møysommelig planleggingsarbeid ligger bak.

Valglokalene stenger klokka 21. Resultatene blir kjent utover kvelden, etter hvert som stemmene blir talt opp.

Manshaus i nytt fengslingsmøte

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) møter i Oslo tingrett til et nytt fengslingsmøte. Han har ikke samtykket til videre varetekt.

Politiet vil begjære fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for draps- og terrorsiktede Manshaus.

Dronning Elizabeth får lovforslag om brexit

Lovforslaget om utsettelse av brexit sendes til dronning Elizabeth.

Deretter er det avstemning om nyvalg i Storbritannia før Parlamentet suspenderes mandag eller påfølgende dager.

Bompengeparti-grupperinger

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), som styres fra Stavanger, saksøker Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Oslo.

Striden gjelder retten til navnet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo», og retten til FNB-logoen som er registrert hos Patentstyret.

Fare for konduktørstreik

LO Stat og Spekter møtes hos Riksmekleren for å mekle på vegne av Norsk Jernbaneforbund og Vy.

63 konduktører blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige. Det vil i så fall påvirke togtrafikken på Østlandet fra tirsdag. Meklingsfrist er midnatt.