Status på Veslemannen - folk kan flytte tilbake

Nyheter

– Det er en fin dag, vakre Romsdalen har opplevd dramatiske timer, slik innledet ordfører Hustad pressebriefen før han overlot ordet til Blikra:

– Vi hadde et stort skred som gikk i går. Hele Veslemannen-området, som var i stor aktivitet, og «Spiret» gikk ut. I dag har vi vært oppe og sett og fått bekreftet at hele det store området som har vært aktivt har rast ut. Ellers har vi gode målinger og fått bekreftet at det ikke er bevegelser lenger opp, sier Blikra, og fortsetter:

– Derfor er det ingen grunn til å ha rødt farenivå, vi går heller ikke ned i gult, vi går ned i grønt.

Politimester i Møre og Romsdal Ingar Bøen var nestemann ut til å uttale seg.

– Folks liv og helse er noe som betyr noe. Når Blikra sier de går ned til grønt betyr det at vi baserer våre forbud på det. Så da opphever vi det.

Når kan de flytte tilbake her?, spurte en av journalistene.

– Nå.

– Nå? gjentar en annen journalist.

– Nå med en gang, svarer politimesteren kontant.

– Det er umåtelig viktig for de som bor her, og det er kanskje den største belastningen, at vi må tvinge folk fra gård og grunn. Nå er det umåtelig bra at det ser ut som det er over.

Så tok ordfører Hustad ordet igjen:

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid, alle sammen, også fylkesmannen og sivilforsvaret. Jeg vil rose spesielt sivilforsvaret som har tilbrakt flere tusen timer her oppe, sier han.

– Vi mistet godstrafikken på Raumabanen nettopp på grunn av Veslemannen. Nå er vi klare for å få den tilbake. Vi er veldig glad for at dette kommer til ende.