Jubelscener i Bud og Tomrefjord etter avgjørelsen i klagenemnda:

– Rettferdigheten seiret

Jubelen sto i taket i Bud og Tomrefjord da det ble kjent at foreldrene til Camilla og Emilie fikk medhold i klagen, slik at de to jentene får fortsette skolegangen på Tøndergård.