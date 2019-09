Ordfører Hustad: – Håper skred skal komme og sette en strek

Nyheter

Den fant sted klokken 13.15 torsdag ettermiddag i Åndalsnes.

– Det har vært rødt (farevarsel journ. anm.) siden fredag, det begynner å nærme seg en uke. Det har kommet bortimot ti millimeter det siste døgnet sier NVEs Blikra.

– Geologien er usikker

– Selve hastigheten er oppe i en meter i selve døgnhastigheten. Det beveger seg ganske likt hele biten, med stor hastighet.

Stor økning i bevegelsene i Veslemannen Bevegelsene i Veslemannen har økt ytterligere fra onsdag kveld.

– Forventer dere mer bevegelse?

– Det er vanskelig å vite. Vi vet ikke hva som skjer under der, et fjell kan «låse» seg. Vi må tenke åpent om hvordan fjellet beveger seg, sier Blikra.

– Jeg vet ikke, om det kommer nedbør, om det kommer til å rase mer, vi får vente og se. Geologien er litt usikker.

Blikra sier at de ikke ser på det som dramatisk og at de håper mesteparten av Veslemannen raser snart.

– Det er rødt farenivå så da er det høy sannsynlighet for skred. For vår del er det ikke veldig dramatisk, vi bare vil at mesteparten av det fjellet skal ned.

Ordføreren håper også på ras

Ordfører Lars Olav Hustad sier at de evakuerte naturlig nok har fått med seg det som skjer.

– De er veldig spente selvfølgelig, som alle oss andre. De har fått med seg det som alle andre har fått med seg. Samtidig så er de jordnære folk, men undertegnede har begynt å tro at det er en ende på det.

Nå håper han det skal komme et ras og kaller bevegelsene i fjellet det siste døgnet for «veldig godt nytt.»

– Det er veldig godt nytt. Alle er evakuert og toget går ikke. så det er ikke noen fare. Vi håper et skred skal komme og sette en strek, sier Hustad.

Han innrømmer at det kan bli en lang periode med evakuering for de rammede, som har vært evakuert siden fredag forrige uke.

– Det er veldig bekymringsfullt, så det er et moment i det hele, og så har vi husdyr som også skal tas vare på. De er på et annet område foreløpig, men det begynner å bli lite beiteområde igjen, informerer Hustad.

Blikra kan informere om at toget fortsatt ikke vil gå mellom Åndalsnes og Bjorli.

– Vi vil ikke gi noen tillatelse til at tog skal kjøre gjennom slik situasjonen er nå, sier han.