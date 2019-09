Kinesiske butikker lar kunder betale med ansiktet

Nyheter

Kontanter er gammeldags. Kredittkort og lommebøker er unødvendig. Mobilen kan ligge igjen hjemme. Kinesiske forbrukere kan nå i stedet betale for seg i butikkene ved å vise ansiktet foran kasseapparat som er utstyrt med kamera.

Nettgiganten Alibabas betalingsplattform Alipay leder utviklingen. Selskapet subsidierer butikker og forbrukere som tar utstyret i bruk. Også en rekke andre selskaper kaster seg nå på bølgen.

Utbredt i Kina

– Mye av trenden bak smarthandel kjøres fram av selskapene av spesielt to årsaker: Å forhindre nasking, og for å få bedre opplysninger om kundepreferanser som kan brukes til analyse og markedsføring, sier Jeffrey Ding, forsker ved Center for the Governance of AI ved Oxford-universitetet.

Programvare for ansiktsgjenkjenning er utbredt i Kina. Systemet brukes blant annet til å utpeke kriminelle og å ta folk som går på rødt lys på fersken. Men teknologien brukes også til å overvåke folk, spesielt den muslimske befolkningen i regionen Xinjiang.

Personvern og forfengelighet

Risikoen er stor for at staten kan bruke teknologien til sine egne formål, mener Kina-forsker Adam Ni ved Macquarie University i Sydney.

Forbrukerne selv er tilsynelatende mer opptatt av forfengelighet enn personvern. En undersøkelse gjennomført av nyhetsnettstedet Sina Technologi viser at over 60 prosent sier ansiktsskanning for betaling gjør at de føler seg «stygge».

Alipay har svart på bekymringene ved å innføre «skjønnhetsfiltre» i sine kameraer.