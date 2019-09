Fransk domstol gir hane medhold i å gale

Nyheter

– Maurice har vunnet og saksøkerne må betale hans eier 1.000 euro i oppreisning, sier forsvarer Julien Papineau til AFP.

Hanens eier Corinne Fesseau sa til retten i Rochefort på Frankrikes vestkyst at ingen nær boligen på øya Oleron noen gang hadde klaget over Maurice, inntil to pensjonister kjøpte en feriebolig på naboeiendommen. Paret klaget over å bli vekket av hanegal. Fesseau prøvde å få Maurice til å tie stille. Hun la svarte laken rundt innhegningen for å lure ham til å tro at det fortsatt var natt. Maurice lot seg ikke narre.

Pensjonistparet gikk så til søksmål. Saken gjorde Maurice landskjent. 140.000 mennesker signerte underskriftskampanjen «Redd Maurice», og folk tok på seg T-skjorter med bilde av Maurice og påskriften «La meg synge».

– Jeg er målløs, sier Fesseau, og legger til:

– Dette er en seier for alle i samme situasjon. Jeg håper dette vil danne presedens for dem, sier hun.

Kritiske røster hevder rettssaken er et eksempel på det de mener er en større trussel mot Frankrikes stolte landbruksarv fra byfolk og andre utenfra som kjøper feriesteder på landet.

I et åpent brev i mai forsvarte ordfører Bruno Dionis du Séjour i landsbyen Gajac kirkeklokkers rett til å ringe, kuer til å raute og esler til å breke. Han har bedt regjeringen om å innlemme lydene på listen over Frankrikes kulturarv.