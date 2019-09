Nyheter

Preus bisettes

Artisten Anne Grete Preus bisettes. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er til stede.

Da Preus fikk platekontrakt med Warner for rundt 30 år siden, var hun blant plateselskapets aller første signeringer.

CCS-konferanse

Pressekonferanse med EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Pressekonferansen skjer i forbindelse med den europeiske høynivåkonferansen CCS om fangst og lagring av CO2 arrangert av EU-kommisjonen og Norge.

Brexitfloke

Aktivist Gina Miller fikk i 2016 rettens medhold i at Theresa May ikke kunne utløse artikkel 50 om utmelding av EU uten et vedtak i Parlamentet.

Hun har nå bedt om en juridisk vurdering i det engelske rettsvesenet av Boris Johnsons suspendering av forsamlingen.

Bevegelse mot Taliban

Sønnen til den afghanske kommandanten Massoud står i spissen for bevegelsen, som har som mål å bygge en storkoalisjon mot Taliban-opprørerne.

Taliban, som deltar i fredsforhandlinger i Qatar, har de siste ukene utført voldsomme angrep mot en rekke byer i Afghanistan.

Netanyahu til London

Israels statsminister Benjamin Netanyahu reiser torsdag til London, der han skal møte statsminister Boris Johnson og USAs forsvarsminister Mark Esper.

Situasjonen i regionen blir et sentralt tema for møtene, og forholdet til Iran nevnes også i en uttalelse Netanyahus kontor offentliggjorde onsdag.