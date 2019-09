Vil kjempe for domstolane i Molde

Nyheter

– Senterpartiet har stått på for å finne ei god løysing for betre og sikrare lokale for lagmannsretten, jordskifteretten og tingretten i Molde. No er vi veldig opptatt av at Molde beheld domstolane sine, på same måte som dei andre domstolane i fylket må bestå, seier Gangstad i ei pressemelding.

– Regjeringa har sett ned ein domstolkommisjon, og gitt klart mandat om at talet på domstolar i landet skal ned. Det er uaktuelt for oss i Senterpartiet å godta at domstolane er neste sentraliseringsobjekt, seier Jenny Klinge, som er nestleiar i justiskomiteen for Senterpartiet.

– Eit av argumenta som har vore brukt for å leggje ned domstolar er behovet for større fagmiljø. Men med moderne kommunikasjonsteknologi er det fullt mogleg å vera ein del av eit større fagmiljø, utan at alle må vera ein del av same kontorlandskap. Fysiske avstandar er ikkje nokon god grunn til å sentralisere domstolane, seier ho.

Odd Helge Gangstad legg vekt på at det er store fysiske avstandar mellom innbyggjarane som både her i fylket og i resten av landet, og at strukturen på domstolane må spegle dette. Om tingrettane blir sentraliserte betyr det lengre reisevei for innbyggjarar og næringsliv, og kostnadane blir skuva over på desse.

– Eg registrerte at sorenskrivaren i Romsdal tingrett nyleg anklaga både regjeringa og Domstoladministrasjonen for å sniksamanslå domstolane gjennom budsjettkutt. I staden for å møte innspela med respekt, valde regjeringspartiet Høgre å si at det likna ein konspirasjonsteori, seier Gangstad.

– Dei siste åra har domstolane hatt dårlege kår. Dei har vore utsatt for gjentekne kutt i budsjetta, sjølv om alle lagmannsrettane og nær halvparten av tingrettane no overskrir kravet til sakshandsamingstid som Stortinget har satt, fortel Klinge. - No har representantar frå regjeringspartia lova at det er domstolane sin tur til å bli styrka. Men denne styrkinga synest å gå ut på å leggje ned dei små domstolane, ikkje sørgje for nok pengar på statsbudsjettet.

– Dei små domstolane leverer høg kvalitet og er vel så effektive som dei store domstolane. Det er derfor vanskeleg å sjå kvifor desse ikkje har livets rett. Vi i Senterpartiet meiner at domstolane heller må få rammer som gjer det mogleg å handsame alle sakene dei har. Nokon plassar kan det vera fornuftig å slå saman eller samlokalisere domstolane, men då må det vere eit lokalt ønske om dette. Senterpartiet ønskjer ikkje at massiv sentralisering skal bli påtvinga dei lokale domstolane og kommunane, understreker Klinge.

– Konklusjonen er at domstolane i Molde har livets rett også for framtida. Vi skal kjempe mot sentraliseringsplanane frå regjeringa framover, seier Odd Helge Gangstad.