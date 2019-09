Delt seier på Gjermundnes og fortsatt blått på Romsdal

Nyheter

På Romsdal VGS har rektor Ivar Rød nettopp sendt av gårde resultatene til offisielle hold når Romsdals Budstikke ringer, så han kan kun lese de opp over telefon.

Der tok Fremskrittspartiet seieren med 25.1 prosent av stemmene. Arbeiderpartiet endte på andreplass med 16 prosent.

Tredjeplassen gikk til Venstre, med 15.3 prosent av stemmene.

– Over flere år har det vært blått resultat ved Romsdal, Høyre og FrP har byttet på, sier Rød til Romsdals Budstikke.

– Venstre har gått litt ned til tross for «legalize»-kampjanen, så den har kanskje virket litt mot sin hensikt.

Fornøyd med deltagelsen

Forrige skolevalgsvinner Høyre, gjorde et kraftig stup på Romsdal og gikk fra 24 prosent i 2017, til 9.7 prosent i år.

– Da var Høyre størst. Ap hadde 13.9 prosent, så de gikk opp. FrP er den som virkelig gikk opp, de hadde 13 prosent den gang, sier Rød.

Totalt deltok 724 av 870 elever ved valget. Det gir en valgdeltagelse på 83.2 prosent.

Den er Rød fornøyd med, men sier de kunne hatt høyere deltagelse.

– To klasser var på reise og det var ingen forhåndsstemming, så i hvert fall 35-40 elever var ute på tur.

– Jeg er fornøyd med at så mange deltok, til tross for at noen var på reise. Men vi hadde over 90% i 2017 så kanskje vi burde hatt litt høyere. Det var veldig god deltakelse på debatten, det var god stemning og flinke tilhørere som stilte partiene spørsmål ved valgtorg i etterkant, sier Rød.

Nå håper han det at ungdommen viser en vilje til å stemme skal smitte over på resten av befolkningen.

– Tilbakemeldingen fra ungdommen til de som skal gå på valg på mandag, er at ungdommen stiller opp. Klarer vi å få et valg med 83% av stemmeberettigete som stemmer da og, så er det bra, sier Rød.

Delt på Gjermundnes

Ved Gjermundnes VGS i Vikebukt ble det delt seier mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det betyr at Ap har vært på første- eller andreplass i alle skolevalgene i området i år.

Begge partier fikk 29 prosent av stemmene.

Tredjeplassen gikk til SV, som fikk 11 prosent.

Totalt stemte 98 elever ved Gjermundnes.

Se resultatene her:

Gjermundnes

Parti Antall stemmer Prosent Arbeiderpartiet 26 29 % Senterpartiet 26 29 % Sosialistisk Venstreparti 10 11 % Høyre 6 7 % Miljøpartiet De Grønne 6 7 % Venstre 6 7 % Fremskrittspartiet 4 4,5 % Rødt 4 4,5 % Pensjonistpartiet 1 1 % Helsepartiet 0 0 % Kristelig Folkeparti 0 0 % Nordmørslista 0 0 % Partiet De Kristne 0 0 % Sunnmørslista 0 0 % Uavhengig valgliste for Sunnmøre 0 0 % Demokratene 0 0 % Liberalistene 0 0 % Blank 9 0 % Total 98 100 %

