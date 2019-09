Wizz Air varsler enda flere avganger mellom Ålesund og Gdansk

Nyheter

Som kjent skal Wizz Air ta opp igjen ruta mellom Molde og Gdansk i Polen. Dette skjer fra mandag 28. oktober. Etter at det populære flytilbudet ble lagt ned mars i fjor, og de to ukentlige avgangene ble flyttet til Vigra, var det stor jubel da det ble kjent at tilbudet starter opp igjen til og fra Molde.