Jeg er født det året da kommunene Fræna, Hustad og Bud ble sammenslått til Fræna kommune. Elnesvågen ble valgt til kommunesenter, mest sannsynlig for sin sentrale beliggenhet i nykommunen. Jeg vokste opp i en tid da Elnesvågen bygda mi gikk fra å være en bygd med gårder, og fiskebåter som lå til ankers ved Frænafjorden, til å bli et tettsted. Vi ungene leika oss i liene nedenfor åsene og heiene der husene til folkene nå ligger, de som kom flyttende hit fra bygdene, øyene, byen og fra andre steder i landet. Folkene i husene kom for å jobbe på alle de nye arbeidsplassene som ble skapt i Elnesvågen. På markene til besteforeldrene mine på Eidem bygde Bolsøy Meiere sitt store anlegg, nede ved fjæresteinen der vi ungene kastet småstein på sjøen, leita etter kokklurer og bygde flåter kom Haplast og gigantfabrikken til Steinsvik, Hustadmarmor. John Rødal med handel, Arvin Kjørsvik og Dale karene etablerte snekkeri og byggevarer, og Æres Elnesvågingen Birger Hatlebakk etablerte Glamox og Moxy på Varholen. Alle disse arbeidsplassene har gitt mat på bordet enten direkte eller indirekte for de fleste i kommunen vår

Folkene i husene som fikk jobber på alle nyetableringene, skulle også ha skoler og idrettshaller der vi ungene og ungdommene sparka fotball på markene og krøyp i hesjene på Bønå og kjørte ski på tøftene. Butikker og andre servicetilbud ble etablert i et sentrum som bar preg av lite planlegging og arkitektur.

Jeg både hører og ser det blir skrevet at vi i Elnesvågen får alt. Stemmer det da? Nei, det gjør det ikke. Elnesvågen bygda mi har gitt alt. Vi ga fra oss bygda i 1964 til alle dere som bor i bygdene for at vi alle skulle ha et felles sentrum i kommunen. For at vi skulle slippe å reise til byene for å handle, gå til lege og offentlige kontorer.

Det er viktig for Fræna kommune og for alle oss som bor her at vi har et sterkt sentrum. Det er her de største arbeidsplassene ligger, og vi må ha et levende sentrum for at bedriftene skal knytte til seg de beste folkene. Det er trist å lese at folk skal boikotte Elnesvågen fordi kommunepolitikerne ikke klarer å løse oppgavene sine, med blant annet skolestrukturen. Det er da ikke Elnesvågen, bygda mi, vårt sentrum, som skal lide og boikottes for dette. Vil dere virkelig heller dra til Molde for handel og servicetilbud?

Det blir også sagt og skrevet at det ikke skjer noe i Elnesvågen og at det ikke er dugnadsånd her. Stemmer dette da? Nei, det gjør det ikke.

Uten at jeg har fakta så vil jeg påstå at Elnesvågen er det tettstedet som har det meste og bredeste idretts- og kulturlivet i hele Romsdalsregionen. Jeg har selv vokst opp i en familie der idrett og dugnadsarbeid har vært en del av hverdagen.

Fotballen gjennom Fræna Fotballklubb og EOIL fotball har vært det største fotballaget i kretsen utenom bylagene. Her har det vært bredde men også utøvere som Trond Strande og Odd Ivar Moen, som har vært etablerte MFK-spiller

Håndballen med Mary Ann Samuelsen i spissen, er en institusjon som er kjent over hele landet, en fantastisk bredde, og er ledende i nesten alle alderstrinn i kretsen.

Friidrett med Jim Svenøy som har vært både i OL, VM og tok bronsemedalje i EM. Hans far Jostein, som var primus motor for å bygge Elnesvågen stadion med kommunens eneste tartandekke, det anlegget i Fræna kommune med desidert mest dugnadstimer da det stod ferdig i 1998.

Skyting med Kurt Dale i spissen med jenter fra Elnesvågen, som tok prinsessetittel og ble Norgesmestere. De har sammen med Malmefjorden skytterlag og Fræna Jeger og fiskeforening bygget et av landets flottes skytteranlegg i Malmedalen.

Svømmeklubben med Torild Malmedal som sannsynligvis har lært de fleste ungene i kommunen å svømme

Styrkeløftklubben og kampsport idretter som har både NM, EM og er verdensmestre?

I tillegg til dette så er det en masse lag og organisasjoner som Speider, turn, volleyball og andre som ikke er nevnt her, som har tilbud for både oss i Elnesvågen og Kommunen

Kunstneren Rolf Groven har satt Elnesvågen på kartet med sine praktfulle malerier og politiske stikk. Kolbjørn Håseth har formidlet den flott naturen i området gjennom sine malerier, og Torild Malmedal med sine flotte skulpturer.

Forfatterne Øystein Hauge med sine dikt og Lars Petter Sveen med «Køyre fra Fræna» og andre flotte bøker.

Musikere med Kvernbergfamilen og Ola som Norgeskjendis innen jazz og andre stilarter. Familien Penjin som i tiår har lært fræninger å spille. Deres tre barn som alle er i ypperste norgeseliten. Sangkorene og barnekorene.

Kåre Moa med alle sine fantastiske turstier som omkranser Elnesvågen og området rundt. Elnesvågen småbåtforening kan stå som et levende eksempel på dugnadsånden i Elnesvågen der de har bygget opp et fantastisk anlegg og miljø, og ble kåret til Årets Båtforening i Norge i 2012. De har samlet tusenvis av mennesker i over 10 år til Nordsjøfestivalen, som er det største arrangementet i Fræna.

Bak alt dette innen kultur og idrett i Elnesvågen så legges det ned enormt mye dugnad.

Skjer det ikke noe i Elnesvågen?

Vi som bor i Elnesvågen må begynne å framsnakke den fantastiske bygdabyen vår. Dere som bor i bygdene må slutte å snakke oss ned og tro at det blir bedre å bo på bygdene med at vi får et dårligere sentrum.

Det var en sorgens dag da Heimhug ble brent ned. Da forsvant et samlingssted for folkene i husene som bor i Elnesvågen. Her spilte min bestemor skuespill i sin ungdom og tradisjonen ble hold gående i mange tiår gjennom bygdeungdomslaget og ungdomslaget. Her hadde vi kino, diskotek, basar og dans.

Det var en gledens dag da jeg leste at det var planer om å bygge kulturhus og hotell i Elnesvågen. Dette er noe Elnesvågen-bygda mi, sentrumet vårt trenger og fortjener. Kjære politikere, denne muligheten må dere ikke la gå fra dere. Dette vil gi et løft for hele kommunen, og selv om det vil koste så tror jeg at aktivitet skaper mer aktivitet. Et kulturhus vil være en møteplass for idrett, kultur og næringsliv. Her vil skaperkraften og idèmyldringen komme frem og skape enda mer aktivitet, vekst og arbeidsplasser.

Når jeg står opp på Heiane og ser utover bygda som ligger der i åssiden, den flotte fjorden med alle holmene, omkranset av fjella og Vågøy kirke i fjordgapet. Jeg ser fabrikkene med Moxy på Varholen, Tine og Hustadmarmor ved fjorden. Alle internasjonale bedrifter med merkevarer som er kjent over hele verden. Jeg blir både rørt og stolt. Dette har vi klart å få til i Elnesvågen bygda mi, sentrumet vårt.

Min stemme i årets valg vil gå til det partiet som tydeligst klarer å si at de vil satse på Elnesvågen som et levende sentrum for kommunen. De som vil bygge ny skole til ungene som bor i husene, de som vil bygge kulturhus til alle de idretts og kulturpersonen i kommunen. De som vil legge til rette for mer næring og vekst i sentrum. De som vil legge til rette for mer boligutvikling i sentrum.

Jeg oppfordrer alle elnesvåginger og fræninger som ønsker et sterkt og levende sentrum om å gjøre det samme

Det er distrikspolitikk å satse på utvikling av Elnesvågen som sentrum. Alternativet er FRAM til Molde med enveisbillett.

Elnesvågen bygda mi, sentrumet vårt.