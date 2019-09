Nyheter

Masseskyting i Texas

Da politiet stanset en bil i trafikken, endte det i at sjåføren begikk en kaotisk masseskyting der minst fem ble drept og 25 skadd i Odessa i Texas i USA.

Den mistenkte gjerningsmannen, som er en hvit mann i 30-årene, er blant de fem personene som er drept.

Alle fra ulykkeshelikopteret funnet

Politiet opplyser sent lørdag kveld at alle de seks som befant seg i helikopteret som styrtet i Alta, er gjort rede for. Det er operasjonsleder Jannicke Silseth Eide som opplyser det til VG.

Politiet hadde lørdag kveld ikke informasjon om tilstanden til den siste personen som var funnet.

Bevisstløs mann

En politipatrulje til fots på Aker Brygge måtte trå til unnsetning da de kom over en livløs mann på Aker Brygge klokka 2.32 natt til lørdag. Mannen var blitt slått og hadde falt bakover med hodet i bakken.

Vitner på stedet pekte ut en antatt gjerningsmann mellom 25 og 30 år som ble pågrepet av politiet.

Færøysk koalisjon mistet flertall

Den færøyske regjeringskoalisjonen med lagmann Aksel V. Johannesen (S) i spissen, har mistet sitt flertall ved lørdagens lagtingsvalg.

Valgets store vinner er det konservative opposisjonspartiet Folkepartiet. Det andre store borgerlige partiet på Færøyene, opposisjonspartiet Sambandspartiet, har også framgang.