KrF vil ha kontantstøtte til eldre

– Vi trenger et mer fremtidsrettet velferdstilbud, der vi tar utgangspunkt i at folk er ulike og må få velge selv. En kontantstøtteordning vil anerkjenne den rollen pårørende har. Det kan ikke lenger være slik at det bare er ett valg, og at det er den kommunale omsorgen, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en epost til NTB.