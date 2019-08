Nyheter

Ber domstol heve Hydros bruksforbud

Hydro og Brasils påtalemyndighet ber sammen landets domstol om å heve forbudet mot å bruke det nyeste slamdeponiet ved aluminiumsraffineriet Alunorte.

– Dette er et viktig steg fremover som følger av vår pågående dialog med myndighetene, sier Hydros konserndirektør John Thuestad i forretningsområdet Bauxite & Alumina.

Tilbakegang for Ap og H

Både Høyre og Arbeiderpartiet går merkbart tilbake på en måling for Rogaland og gjør begge avhengige av å samarbeide med småpartiene for å gripe makten.

– Vi må nok tenke et bredere samarbeid. Vi har samarbeidet med både SV og MDG og også hatt et budsjettsamarbeid med Høyre. Vi vil ikke lukke døren for noen, men hovedsporet er dagens samarbeid, sier Aps fylkesordførerkandidat Marianne Chesak.

Iransk oljetanker svartelistet

USAs finansdepartement svartelister den iranske oljetankeren Adrian Darya, som har havnet i sentrum av en konfrontasjon mellom landene.

Adrian Darya har 2,1 millioner fat olje om bord. Skipet ble tatt i arrest av den britiske marinen utenfor Gibraltar i juli.

Trump bekrefter tolløkning

USAs president Donald Trump bekrefter at det søndag blir innført en ny tolløkning på kinesiske varer.

Trump har tidligere varslet en tolløkning på kinesiske varer verd 300 milliarder dollar som trer i kraft 1. september. Tollen vil øke fra 10 prosent til 15 prosent.