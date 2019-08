Lover penger til krabbefelt på Ørskogfjellet

Nyheter

(Sunnmørsposten) Neste høst skal arbeidet med krabbefelt på Ørskogfjellet starte.

Det var gladnyheten samferdselsminister Jon Georg Dale og finansminister Siv Jensen kunne servere fredag. 25 millioner er satt av i det statsbudsjettet som ble ferdig i går.

– Dette er de pengene vegvesenet trenger for å komme i gang. Resten blir bevilga i løpet av tre år, forteller Dale. Krabbefeltet er kostnadsberegna til 140 millioner kroner.

De to Frp-ministrene hadde fått selskap av folk fra de andre regjeringspartiene da lde la fram nyheten, og fylkesordførerkandidat for Høyre, Anders Riise var selvsagt svært fornøyd.

– Dette har vi jobba for lenge, og det er et trafikksikkerhetstiltak som mange har etterspurt.

Ester Walgermo fra Ørskog KrF var selvsagt også glad for at krabbefeltet på vel tre kilometer endelig kommer.

Frps ordførerkandidat i Ålesund, Thorbjørn Fylling har ei fortid som ordfører i Ørskog.

– Det er på høg tid at det skjer noe med denne saka som har blitt skjøvet ned på prioriteringslistene tidligere. Nå gleder vi oss over at det blir byggestart, sier Fylling.

Prosjektet er nesten ferdig prosjektert, og nå skal det ut på anbud.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.