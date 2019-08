Coop Mega Molde med toppkarakter på butikktest

Nyheter

– Dette var veldig stas, og jeg er kjempestolt over innsatsen alle legger ned i butikken hver eneste dag, sier Hilde Bjørsvik, butikksjef i Coop Mega Molde i en pressemelding.

Dagligvarehandelen har testet 51 butikker fra alle landets dagligvarekjeder. Coop Mega Molde ligger på en delt andreplass, kun 0,5 poeng bak førsteplassen.

– Jeg satt i et møte da telefonen ringte, og jeg tok derfor ikke telefonen med en gang. Telefonen ringte en gang til, og da jeg svarte fikk jeg beskjeden om at vi hadde fått 19 av 20 poeng. Selv om det er viktig for alle oss som jobber her at vi har et stort og spennende sortiment og at butikken fremstår som ryddig og oversiktlig, så kom resultatet veldig overraskende på, sier Bjørsvik.

Coop Mega Molde fikk besøk av butikktesterne fra Spiritgruppen kl. 11:00 en onsdagsformiddag. Butikkene som blir vurdert i testen får tilbakemeldinger på fasade/inngang/kasse, sortiment/varepresentasjon, hygiene og personell.

– Vi har hengt opp plakater som viser resultatet i alle avdelingene i butikken. Dette har vi gjort både fordi vi er stolte over resultatet, men også for å minne oss selv på at dette er slik standarden i butikken skal være til enhver tid. Vi skal ikke hvile på laurbærene, men fortsette å tilby kundene våre den beste mulige handleopplevelsen, sier Bjørsvik.

Butikktesterne konkluderte med at det var en handleopplevelse til å bli glad av, og at de rett og slett var litt i ekstase da de gikk ut av butikken.

– Jeg jobber sammen med verdens beste kollegaer, intet mindre! Vi har feiret med kake, og vi har nok ikke helt landet enda, smiler Bjørsvik.