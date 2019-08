– Du trenger ikke å være miljø-perfekt for å bry deg om jorda

Nyheter

Det sa Astrid Stavik Tautra, leder i Molde og omegn Natur og Ungdom, under fredagens appell på rådhusplassen i Molde. Rundt 40 ungdommer hadde skulket skolen for å delta i skolestreiken for klimaet. Tautra fortalte at de opplever å få negative kommentarer knyttet til engasjementet sitt.